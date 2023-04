Ue: Aiuti di Stato, Commissione approva schema italiano da 450 milioni per idrogeno nell’ambito Pnrr

La Commissione europea approva uno schema italiano di aiuti di Stato da 450 milioni di euro per la produzione di idrogeno rinnovabile per favorire la transizione verso un’economia a zero emissioni, in linea con il Green Deal Ue. Lo comunica l’Esecutivo Ue in una nota. Lo schema è stato approvato nell’ambito del Quadro di riferimento temporaneo per la crisi e la transizione in materia di aiuti di Stato. La misura, finanziata all’interno del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr), sosterrà le imprese italiane. I progetti saranno selezionati attraverso una procedura di gara aperta. Il sostegno pubblico assumerà la forma di “sovvenzioni dirette a copertura dei costi di investimento, con un importo massimo di aiuto per progetto di 20 milioni di euro”. La Commissione ha concluso che “lo schema italiano è necessario, appropriato e proporzionato per accelerare la transizione verde e facilitare lo sviluppo di attività economiche, che sono importanti per l’attuazione del piano RePowerEu e del piano industriale Green Deal”, in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e di transizione e le norme Ue sugli aiuti di Stato. “Questo schema da 450 milioni di euro consentirà all’Italia di accelerare lo sviluppo di capacità di idrogeno rinnovabile, in linea con la strategia dell’Ue per l’idrogeno. La misura aiuterà l’Italia a ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, in linea con il piano RePowerEu, garantendo che ogni potenziale distorsione della concorrenza sia mantenuta al minimo”, ha dichiarato la vicepresidente esecutiva della Commissione Ue, Margrethe Vestager.