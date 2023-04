Tumori: Ospedale Bambino Gesù, giovedì presentazione dei risultati della prima sperimentazione di terapia genica su 27 pazienti con neuroblastoma

L’Ospedale pediatrico Bambino Gesù presenta i risultati della prima attesa sperimentazione della terapia genica su 27 pazienti con neuroblastoma recidivo e/o resistente alle terapie convenzionali. Appuntamento giovedì 6 aprile, alle ore 11, nell’Aula Salviati della Sede Gianicolo dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, in piazza S. Onofrio 4, a Roma.

Lo studio, condotto dall’area di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie geniche e Trapianto emopoietico, diretta da Franco Locatelli, e realizzato anche grazie ai finanziamenti ricevuti da Airc, Ministero della Salute, Aifa e Fondazione italiana per la lotta al neuroblastoma, apre all’utilizzo delle Car-T contro i tumori solidi.

Intervengono alla presentazione Franco Locatelli, responsabile dell’Area clinica e Area di ricerca di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie geniche e Trapianto emopoietico; Federico Caligaris Cappio, direttore scientifico dell’Airc; Giuseppe Ippolito, della direzione generale Ricerca e innovazione in Sanità del Ministero della Salute; Ruggero De Maria, presidente di Alleanza contro il cancro, Ministero della Salute; Sara Costa, presidente dell’Associazione italiana lotta contro il neuroblastoma; Antonio Gasbarrini, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Bruno Dallapiccola, direttore scientifico emerito dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù; Concetta Quintarelli, della Terapia genica dei tumori dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. I saluti iniziali saranno a cura di Tiziano Onesti, presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.