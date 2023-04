Rinnovamento nello Spirito: Micolucci nuovo direttore nazionale. Completato il Comitato nazionale di servizio

(Foto: Paolo Zunino)

Gianpaolo Micolucci è il nuovo direttore nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo. Lo ha eletto Consiglio nazionale riunitosi a Roma il 1° aprile, nell’ambito del rinnovo degli Organismi pastorali di servizio del livello nazionale del movimento. Inoltre, sono stati eletti i tre membri del Comitato nazionale di servizio: per l’Area carismatica-ministeriale Bruna Pernice; per l’Area formativa Lorenzo Pasquariello; per l’Area sociale-missionaria Carla Osella.

“Il Consiglio nazionale, mosso in comunione dall’azione dello Spirito Santo – ha dichiarato il presidente Giuseppe Contaldo – ha portato a completamento l’elezione del nuovo Comitato nazionale di servizio, alla guida del Movimento assieme a don Michele Leone, consigliere Spirituale nazionale. Lo Spirito stesso compone dunque, in pienezza, questo corpo fatto di più membra, chiamando altri fratelli e sorelle del RnS a servire attraverso la varietà di carismi e di ministeri con cui, ciascuno, animato dalla preghiera, dall’ascolto della Parola e alla sequela viva del Vangelo di cui tutti siamo annunciatori, potrà collaborare e contribuire a costruire il Regno di Dio. Con gratitudine sincera al Comitato uscente per quanto svolto in questi anni, scendano sul loro capo molteplici benedizioni, affinché il cammino del Rinnovamento possa proseguire in piena armonia sinodale per il bene della nostra amata Chiesa”.

Il passaggio di consegne tra il Comitato nazionale di servizio uscente e il nuovo avverrà nel corso della 45ª Convocazione nazionale, in programma a Rimini dal 22 al 25 aprile prossimi. A giugno, invece, sono inoltre previsti i Consigli regionali per le elezioni dei coordinatori regionali e diocesani. Il 17 e 18 giugno ci sarà l’insediamento del nuovo Consiglio nazionale del RnS. Dopo l’estate, verranno rinnovati anche i Pastorali di servizio dei Cenacoli, Gruppi e Comunità d’Italia.