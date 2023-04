Diocesi: Lucca, premiati i vincitori del concorso scolastico “Ascolta il Creato”

(Foto: diocesi di Lucca)

Le scuole che hanno partecipato al concorso “Ascolta il creato”, promosso in questo anno scolastico dall’arcidiocesi di Lucca, sono state 18 con il coinvolgimento di 148 classi. A conclusione della Settimana della scuola, sabato 1° aprile, si è svolta la premiazione nel salone dell’arcivescovato alla presenza di mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca.

Ad ogni scuola partecipante, grazie al contributo della Fondazione Crl, sono stati consegnati un attestato, un volume con l’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” e un libro di cultura sulla città di Lucca.

Poi la giuria, che ha ritenuto tutti i lavori centrati sugli obiettivi dati dal concorso – cioè l’elaborazione di sogni o progetti volti alla sostenibilità ambientale – ha stabilito i seguenti premi per gli istituti comprensivi consistenti in un buono di acquisto di libri del valore di 400 euro ciascun vincitore: “Ic Ungaretti”, classe V della primaria di Sorbano; “Ic Torre del Lago”, tutti i plessi dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; “Ic Piazza al Serchio”, scuola primaria di Sillano. Per le scuole secondarie di secondo grado i premi, sempre un buono libri di 400 euro, sono andati a Polo Fermi Giorgi Istituto tecnicom classe II A; Liceo artistico Passaglia, classe III E; Liceo scientifico Barsanti e Matteucci, classe I.

L’Ufficio diocesano per la pastorale scolastica, d’intesa con la giuria e con la collaborazione della Cartolibreria Checchi, ha assegnato anche un premio intitolato alla memoria di “Fausto e Anna Simonetti” con buoni per materiale didattico del valore di 200 euro ciascuno. Tale riconoscimento è stato dato alla II A della scuola secondaria di primo grado di Castelnuovo Garfagnana; alle scuole dell’infanzia dell’Istituto comprensivo del Centro storico; alla scuola dell’infanzia di Montaltissimo dell’Istituto comprensivo di Gallicano e alla scuola primaria Tenuta Borbone unitamente alle scuole dell’infanzia Darsena e Tenuta Borbone dell’Istituto comprensivo Darsena.