Settimana Santa: Radio Vaticana-Vatican News, quattro podcast per riascoltare la voce dei Papi sul triduo e Pasqua

Mettere in rete durante la Settimana Santa “La pietra ribaltata”: quattro episodi inediti per accompagnare la meditazione nei giorni del Triduo e poi nella Domenica della Resurrezione. È l’idea della redazione podcast di Radio Vaticana-Vatican News per la Pasqua. Le voci protagoniste dei podcast – tutte selezionate dall’archivio audio della Radio Vaticana – sono quelle dei Papi: quella di Francesco, che introduce il significato liturgico della giornata, e quelle dei suoi predecessori, per “ripercorrere” il magistero papale, dagli anni ’50 a oggi. Giovedì Santo – si legge in una nota – riascolteremo l’omelia pronunciata da Benedetto XVI durante la messa nella Cena del Signore, il 5 aprile 2012. Gesù, nella “notte oscura” del Monte degli Ulivi – ricorda Benedetto -, “vede la marea sporca di tutta la menzogna e di tutta l’infamia, di tutto il male di questo mondo” che gli viene incontro “in quel calice che deve bere” e “compie l’ufficio del sacerdote: prende su di sé il peccato dell’umanità, tutti noi, e ci porta presso il Padre”. Venerdì Santo torneremo idealmente al Colosseo, per la Via Crucis guidata da Giovanni Paolo II il 4 aprile 1980. “Siamo venuti, sul far della notte, a queste rovine, teatro del rifiuto di Dio e del vilipendio dell’uomo mediante la croce”, riflette Papa Wojtyla. “Siamo venuti noi, i figli di questo secolo diventato nuovo teatro di tale rifiuto”. “Verrà bilanciato, dall’accettazione, intima e fervente, di Dio che ha parlato a noi nella croce di Cristo?”. “È una vigilia quella che celebriamo”, ricorda invece Paolo VI nell’omelia per la veglia pasquale il 9 aprile 1966, Sabato Santo. “Lo sforzo per vincere il sonno assume in questa notte uno spiccato aspetto penitenziale”, quasi “ascetico”, continua Papa Montini. “Nel desiderio di andare al Mistero pasquale preparati”, “con un raffronto fra ciò che ci è abituale e caro e quel ch’è insolito e ancor più soave: l’incontro con Cristo Risorto”. “Surrexit, è risorto” è invece il grido con cui Pio XII apre il suo Messaggio Urbi et Orbi per la Domenica di Pasqua, il 10 aprile 1955. “Questa Chiesa, che non può essere frutto di umani disegni – prosegue Papa Pacelli – resiste perché vi è in lei chi le rinnova la freschezza della vita e della gioventù. È il Dio umanato e risorto, che in lei si cela per ravvivare perennemente e intimamente l’umanità”. Il primo episodio de “La pietra ribaltata” sarà online il 6 aprile, Giovedì Santo. Gli altri tre, nei due giorni conclusivi del Triduo e poi la mattina di Pasqua. I podcast, oltre che dal sito vaticannwes.va, si possono ascoltare da Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.