Sardegna: domani “Il lavoro come contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale” con mons. Baturi

“Il lavoro come contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale”. Questo il tema che verrà affrontato nel corso del convegno che si terrà domani, a Cagliari, per iniziativa della Cisl sarda in collaborazione con l’Ufficio regionale di Pastorale sociale e del lavoro. Si tratta di “un momento di riflessione e proposte sul tema del lavoro ed il suo valore, quale strumento di inclusione sociale e contrasto al fenomeno della povertà che costituisce la prima frontiera di impegno della Cisl, in particolare nel Mezzogiorno ed in Sardegna, ove i fenomeni di marginalità

ed impoverimento delle famiglie e degli individui – sottolinea il sindacato – evidenziano una tendenza al peggioramento di condizioni già al limite della sussistenza, relativamente ad un gran numero di persone”.

L’iniziativa, ospitata dalle 10 presso il Seminario arcivescovile, sarà aperta da Gavino Carta, segretario generale della Cisl sarda, e da Gilberto Marras, direttore regionale della Pastorale sociale e del lavoro. Seguiranno l’intervento di Ada Lai, assessora al Lavoro della Regione Sardegna, e la testimonianza di una lavoratrice. Sarà poi la volta di mons. Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei, arcivescovo di Cagliari e delegato della Conferenza episcopale sarda per i problemi sociali e del lavoro. Dopo la testimonianza di lavoratore, le conclusioni saranno affifate a Daniela Fumarola, segretaria confederale della Cisl e reggente Fnp nazionale. La mattinata sarà coordinata dalla giornalista Maria Luisa Sechi.