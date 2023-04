Settimana Santa: diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, le celebrazioni e gli impegni pastorali del vescovo Antonazzo

“Vivere la Settimana Santa è entrare sempre più nella logica di Dio, nella logica della Croce, che non è prima di tutto quella del dolore e della morte, ma quella dell’amore e del dono di sé che porta vita”. Partendo dalle parole di Papa Francesco in un tweet di sabato 1° aprile, la diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo annuncia quali sono gli impegni del vescovo Gerardo Antonazzo nella Settimana Santa.

Si parte domani, 4 aprile, di mattina, alle 9, con il precetto pasquale al Tribunale di Cassino e di sera, alle 19, con il precetto pasquale per gli alunni dell’Itis nella parrocchia di Sant’Antonio a Cassino.

Mercoledì 5 nella chiesa concattedrale, alle 18.30, il presule presiederà la messa crismale.

Giovedì Santo, a Sora, nella cattedrale, alle 8 la recita dell’ufficio di lettura e delle lodi. Alle 9.30, in episcopio sempre a Sora, l’incontro di formazione con i seminaristi della diocesi. Alle 14 nella casa circondariale di Cassino la messa in “Coena Domini” con il rito della lavanda dei piedi ai detenuti e gli auguri pasquali nelle diverse sezioni dei detenuti. Alle 18.30, nella chiesa concattedrale di la messa in “Coena Domini” con tutte le parrocchie della città.

Venerdì Santo 7 aprile, a Sora, nella cattedrale, alle 8 la recita dell’ufficio di lettura e delle lodi. Alle 18.30, sempre a Sora, nella chiesa S. Restituta l’azione liturgica della Passione; alle 20, nella chiesa di Santo Spirito la processione di Cristo morto e dell’Addolorata.

Sabato Santo 8 aprile nella cattedrale a Sora, alle 8, la recita dell’ufficio di lettura e delle lodi. Alle 9.30, in episcopio sempre a Sora, l’incontro con i seminaristi della diocesi. Alle 22.30, nella cattedrale di Sora la solenne veglia pasquale.

Domenica 9 aprile il vescovo, alle 9.30, nella chiesa concattedrale di Aquino e, alle 11.30, nella chiesa concattedrale di Cassino presiederà il pontificale di Pasqua.