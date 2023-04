Domenica delle Palme: mons. Boccardo (Spoleto-Norcia), “Passione di Gesù specchio di tutte le sofferenze dell’umanità”

(Foto Arcidiocesi Spoleto)

“Ricordando e contemplando la Passione di Gesù vediamo come in uno specchio tutte le sofferenze dell’umanità. E come non pensare, in particolare, alla guerra in Ucraina e in altre parti del mondo e alla tragedia ripetuta dei migranti e dei profughi nel mar Mediterraneo? Ma non come se fossero presentate in televisione. Lo schermo è uno specchio inanimato che riflette tutto l’orrore del mondo, ma è indifferente; non soffre, non ama, è un vetro freddo. E lascia l’uomo nella sua solitudine”. Lo ha detto ieri l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, celebrando la messa della Domenica delle Palme nella basilica cattedrale. La liturgia è iniziata in piazza Duomo dove il presule ha benedetto i rami di ulivo. “Quando guardiamo Cristo, invece, vediamo uno specchio fatto di compassione vivente e di amore; Cristo ha preso su di sé ciò che noi non possiamo sopportare: l’ingiustizia, il male assurdo, l’irresponsabilità, la vigliaccheria, le situazioni inestricabili, il non-senso, la morte. In Gesù, scopriamo la nostra sofferenza e la nostra infelicità, poiché egli ci prende così come siamo. E per mezzo di lui Dio perdona a tutti, ama tutti. In Gesù, noi vediamo il nostro stesso volto trasfigurato nell’amore vivente di Dio”. “Il ramo di ulivo benedetto che portiamo a casa – ha aggiunto – ci ricorderà la grande lezione di un Dio che ha accolto la nostra umanità fino alla morte, e di noi che siamo stati accolti e riconciliati e redenti nel mistero del suo popolo, in mezzo al quale siamo mandati per rinnovare i gesti di compassione e di tenerezza dei quali, con meravigliata gratitudine, ci riconosciamo destinatari da parte di Dio”.

Le celebrazioni della Settimana Santa in diocesi prenderanno avvio Mercoledì Santo, 5 aprile, alle 18.30 con la Messa Crismale. L’olio che verrà benedetto da mons. Boccardo (degli Infermi, dei Catecumeni e il Crisma) proviene dagli ulivi del Giardino della Memoria “Quarto Savona Quindici” inaugurato nel 2017 a pochi passi dallo svincolo di Capaci (Pa) dove nel 1992 persero la vita per mano mafiosa il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Nell’olio per il Crisma, inoltre, verrà infusa l’essenza al bergamotto: questa fragranza viene donata alle Diocesi italiane da quella calabrese di Locri-Gerace. Giovedì Santo, 6 aprile: alle 18.30, Messa in Coena Domini. Venerdì Santo, 7 aprile, alle 18.30 Liturgia della Passione. Alle 21 Via Crucis al Giro della Rocca: le meditazioni sono state scritte dai detenuti e dal personale della casa di reclusione di Spoleto. Sabato Santo, 8 aprile, alle 22 Veglia Pasquale. Pasqua di Risurrezione, domenica 10 aprile, alle 11.30, solenne pontificale.