Tutela minori: Pftim sez. San Tommaso, un master e un corso di aggiornamento professionale

L’Università Giustino Fortunato in collaborazione con il Dipartimento di Diritto canonico della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino di Napoli, promuove il master di I livello ed il corso di aggiornamento professionale in “La tutela del minore: diritti, protezione, benessere e responsabilità”. “La finalità dei percorsi formativi in avvio nel mese di aprile e che già hanno riscosso un buon numero di iscrizioni – spiegano i direttori e coordinatori, Paolo Palumbo e Antonio Foderaro – è quella di formare figure professionali o contribuire all’alta qualificazione dei professionisti che andranno ad operare o operano nell’ambito della tutela del minore. L’aspetto interdisciplinare dei percorsi garantisce l’acquisizione di competenze che permetteranno di affrontare e analizzare le tematiche trasversalmente. Questa iniziativa segue altre attività che l’Unifortunato e la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sezione San Tommaso stanno portando avanti sul tema e che finora hanno portato alla realizzazione di un corso di formazione base partecipato da circa 700 persone, un progetto di ricerca biennale ed una pubblicazione interdisciplinare”. I percorsi – si legge inoltre in una nota – mirano ad aggiornare le conoscenze e competenze dei professionisti del settore che operano a vari livelli nei contesti di disfunzione familiare (conflitto, maltrattamento, fisico e psicologico) e/o di compromissione nella socializzazione con i pari (vittimizzazione, stigmatizzazione, pregiudizi etnici e di genere) ed a fornire gli strumenti necessari atti a sviluppare efficaci interventi riparativi, sia di matrice giuridico-economica che psicologica ed educativa.