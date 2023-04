Diocesi: Imola, domani una conferenza stampa per presentare la mostra “In persona Christi. Benedetto XVI e Francesco nei paramenti di Filippo Sorcinelli”

Venerdì 14 aprile, alle ore 18, inaugura nel Museo diocesano di Imola la prima grande mostra dell’anno: “In persona Christi. Benedetto XVI e Francesco nei paramenti di Filippo Sorcinelli”, comprendente “una selezione di opere seriche straordinarie e uniche di Filippo Sorcinelli, sarto dei Papi, colui al quale si deve – fra l’altro – la creazione (Atelier Lavs) del paramento funebre con cui è stato rivestito ed inumato Benedetto XVI”, si legge in una nota della diocesi di Imola.

Per illustrarne i contenuti è convocata una conferenza stampa martedì 4 aprile, alle ore 11, nel palazzo vescovile – Museo diocesano di Imola (piazza Duomo, 1). Saranno presenti: il can. Andrea Querzè, vicario generale e prefetto del palazzo vescovile, Filippo Sorcinelli, artista, Marco Violi, vicedirettore del Museo diocesano e conservatore del Giardino storico.