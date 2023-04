Lituania: preghiera e solidarietà con l’Ucraina i tratti della settimana santa a Vilnius

Preghiera e solidarietà con l’Ucraina sono i tratti della Settimana Santa in Lituania. I tradizionali riti che si svolgono nelle parrocchie, culmineranno nella Pasqua, che segnerà anche l’inizio della settimana della Divina Misericordia. Il programma prevede celebrazioni ed eventi attorno al santuario della Misericordia di Dio. Alla vigilia della Domenica della Divina Misericordia, la sera del 15 aprile, si svolgerà la processione ecumenica lungo il “Sentiero della Luce”, che dalla Porta dell’Aurora conduce al famoso Santuario. Nei prossimi giorni Vilnius però continuerà le iniziative di solidarietà all’Ucraina. La sera del 3 aprile nella chiesa di San Giovanni si svolgerà il grande concerto di beneficienza “United for Ucraine”, durante il quale si esibiranno gruppi gospel e jazz di Vilnius. Il concerto è stato organizzato dallo “youth point”, che dal 2011 coinvolge artisti famosi per concerti di solidarietà. Il ricavato dell’evento di questa sera sarà totalmente devoluto a sostegno del popolo che ancora vive sotto le bombe. La Caritas lituana intanto sul suo sito ha un misuratore dei bisogni: “Le scorte diminuiscono rapidamente, e con il cambiare delle stagioni, c’è mancanza di vestiti primaverili”, ma serve anche biancheria per la casa e giochi. Dalla Caritas lituana anche una sollecitazione a versare l’1,2% della tassa sul reddito alla Caritas: lo scorso anno questa iniziativa ha fruttato 50mila euro, che sono serviti ad aiutare lituani in situazioni di disagio e profughi di guerra dall’Ucraina che si sono rifugiati nel Paese baltico, per la maggior parte madri con figli.