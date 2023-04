Papa Francesco: Angelus, grazie a chi porta “la vicinanza del popolo italiano al martoriato popolo ucraino”

foto SIR/Marco Calvarese

“Rivolgo una benedizione alla Carovana di pace che in questi giorni è partita dall’Italia per l’Ucraina, promossa da varie Associazioni: Papa Giovanni XXIII, Focsiv, Pro Civitate Christiana, Pax Christi e altre”. Lo ha detto il Papa al termine dell’Angelus di ieri, al quale secondo la Gendarmeria vaticana hanno assistito circa 60mila persone, subito dopo la Messa delle Palme in piazza San Pietro. “Insieme con generi di prima necessità, portano la vicinanza del popolo italiano al martoriato popolo ucraino, e oggi offrono rami di ulivo, simbolo della pace di Cristo”, ha spiegato Francesco: “Ci uniamo a questo gesto con la preghiera, che sarà più intensa nei giorni della Settimana Santa”. Poi l’invito a vivere la Settimana Santa in compagnia di Maria: “La Madonna ci aiuti a stare vicino a Gesù presente nelle persone sofferenti, scartate, abbandonate. Che la Madonna ci porti per mano a Gesù presente in queste persone”.