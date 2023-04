Diocesi: Mantova, all’Issr “San Francesco” gli incontri “Andrà tutto bene…”

“Andrà tutto bene…”. Questo il titolo degli incontri di studio promossi dall’Istituto superiore di Scienze religiose “San Francesco” di Mantova che prenderanno il via oggi. “L’epoca della pandemia e della guerra – viene spiegato in una nota – ha risvegliato parole logore, per dirla con l’Ecclesiaste, che usavamo senza più conoscere: la malattia e la responsabilità, la guerra e la pace, la ricchezza e la povertà. Lo slogan usato all’epoca del contagio, il rassicurante ‘andrà tutto bene’, può interpretarsi come falsa consolazione, oppure come una potente iniezione di fiducia e di speranza verso ‘un avvenire al di là del futuro’”. Partendo da questi spunti l’Issr, che sempre più vuole porsi come un ponte di dialogo tra la Chiesa e la cultura contemporanea, propone due appuntamenti per dare nuova voce alla parola “speranza”.

Oggi, lunedì 3 aprile, dalle 17.30 alle 19 Silvano Petrosino, professore ordinario di Antropologia filosofica e Antropologia religiosa e Media all’Università del Sacro Cuore di Milano, interverrà sul tema “Per un avvenire al di là del futuro” parlando di quale speranza intercettano nella cultura odierna gli studi antropologici. Mercoledì 19 aprile, sempre dalle 17.30, sarà invece mons. Daniele Gianotti, vescovo di Crema, ad affrontare gli stessi temi da un punto di vista più prettamente teologico nel corso dell’incontro “Oltre la paura – La speranza del cristiano”. Entrambi gli appuntamenti, aperti a tutti, si svolgeranno nell’aula magna dell’Issr.