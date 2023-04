Corsa campestre: Csi, tutti i vincitori del 24° Campionato nazionale a Tezze sul Brenta

Concluso ieri il 24° Campionato nazionale di corsa campestre del Csi-Centro sportive italiano, svoltosi a Tezze sul Brenta dal 31 marzo al 2 aprile, che ha visto oltre 2.000 partecipanti con l’elezione di 27 campioni nella corsa individuale e 4 quintetti d’oro delle staffette. Il campionato è stato organizzato dal Csi di Tezze sul Brenta, che ha festeggiato i 50 anni di attività, con il patrocinio dalla regione Veneto e del comune di Tezze sul Brenta, ospitando sabato sera la messa vespertina presieduta dall’assistente ecclesiastico nazionale del Csi, don Alessio Albertini, che ha benedetto anche le palme. Sul gradino più alto del podio sono saliti 4 volte i rappresentanti dei comitati di Trento e di Vicenza, seguiti da Belluno (3), Foligno, Lecco e Reggio Emilia (2), Feltre, Treviso, Campobasso e Como (1). È Trento ad ottenere il maggior numero di medagliati nelle gare individuali (12), seguita da Vicenza (9), Lecco, Belluno e Sondrio (8), Astra, Morbegno e Santi Nuova Olonio (4). Si posiziona al primo posto nella classifica generale del Csi, per il quarto anno consecutivo, la Valsassina del Cortenova Lecco, che supera di soli 5 i punti la 5 Stelle Seregnano, mentre terza arriva la Dueville. A chiudere il campionato lo “Staffettone delle Regioni” con 185 formazioni tra le quali hanno vinto il quintetto misto Belluno A, che si è aggiudicato anche la staffetta giovanile maschile, il Cortenova per la giovanile donne ed il Vicenza nell’assoluta maschile.

I 27 campioni nazionali del Cross Csi

Esordienti F: Valentina Servi – Educare con il Movimento – Foligno

Esordienti M: Niccolò Mirante Abate – Polisportiva L’Arena – Reggio Emilia

Esordienti F: Allegra Iori – Atletica Reggio – Reggio Emilia

Esordienti M: Leonardo Tarca – G.S. CSI Morbegno – Sondrio

Ragazze A: Martina Ragni – Atletica Alto Lario – Como

Ragazzi A: Giuseppe Tirinzoni – Gruppo Podistico Talamona – Sondrio

Ragazze B: Ludovica Dambruoso – Valley Athletics Team – Vicenza

Ragazzi B: Alessandro Galassi – Pol. Padana La Marca Trevisana – Treviso

Cadette: Paola Parotto – U.S. Castel Ivano – Trento

Cadetti: Nicola Girardini – Atletica Tione – Trento

Allieve: Alessia Miniutti – G.S. Astra – Belluno

allievi: Giacomo Bellillo – Educare con il movimento – Foligno

Juniores F: Benedetta Buzzella – US Derviese – Lecco

Juniores M: Ayoub Taissir – US Villazzano – Trento

Seniores F: Letizia Di Lisa – G.S. Virtus – Campobasso

Seniores M: Massimo Guerra – Valli Del Pasubio – Vicenza

Amatori A F: Manuela Bulf – Atletica Agordina – Belluno

Amatori A M: Loris Minella – U.S. Virtus Nemeggio – Feltre

Amatori B F: Tiziana Scorzato – G.S. Atletica Valchiampo – Vicenza

Amatori B M: Graziano Zugnoni – Gruppo Podistico Santi-Nuova Olonio – Sondrio

Veterane A: Mina Rigoni – A.S.D. Atletica Ardens – Vicenza

Veterani A: Said Boudalia G.S. – Astra – Belluno

Veterane B: Giovanna Cavalli – Team Pasturo – Lecco

Veterani B: Maurizio Leonardi – U.S.A.M. Baitona – Trento

Disabili Ir Giovani F: Sara Buzzoni – C.S.C. Cortenova – Lecco

Disabili Ir Adulti M: Edoardo Trevisan – CSI Atletica Colli Berici – Vicenza

Disabili Fs Adulti M: Cristiano Carnevale – Atletica Lamon – Feltre