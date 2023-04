Settimana Santa: Molfetta, in serata presentazione del volume “I Misteri del Venerdì santo”

È in programma per la serata di oggi, lunedì 3 aprile, l’evento “Da Venezia a Napoli a Molfetta: I Misteri del Venerdì santo si svelano”, ospitato dalle 19.30 presso l’Auditorium “A. Salvucci” del Museo diocesano di Molfetta. “Anellus Stellato fecit. L’Ecce Homo di Lucera, i Misteri di Molfetta, il San Biagio di Ruvo e altre proposte per la scultura del primo Seicento in Italia meridionale”, spiega una nota, è uno studio di ampio respiro che, riprendendo il fascinoso viaggio delle statue della passione di Cristo in Santo Stefano a Molfetta, fulcro del theatrum sacrum che coinvolge l’intera comunità nella solenne e sentita processione dell’alba del Venerdì Santo, accantona definitivamente la pur suggestiva origine veneziana e conduce nell’atelier di uno dei più noti scultori della Napoli del Viceregno spagnolo di inizi Seicento: Aniello Stellato. Un “dio del legno” capace di tradurre in immagini vive e reali il sentimento dei devoti, che lavorò fianco a fianco, per i carnati e soprattutto le preziose vesti dorate e damaschinate, con altrettanto abili ma al momento ancora anonimi, estofadores o sgraffiatori.

Il volume verrà presentato dal Nicola Cleopazzo, ricercatore di Storia dell’arte moderna presso l’Università del Salento; una pubblicazione che porta all’attenzione una nuova e documentata tesi circa la paternità delle straordinarie statue custodite dall’Arciconfraternita di Santo Stefano dal sacco rosso.

L’iniziativa, inserita nella programmazione degli eventi culturali del Comune di Molfetta per la Quaresima 2023, vedrà gli interventi di don Angelo Mazzone, presidente della Fondazione Museo diocesano; don Michele Amorosini, direttore del Museo; Pantaleo Silvestri, priore dell’Arciconfraternita di Santo Stefano, e Giacomo Rossiello, assessore alla Cultura della Città di Molfetta; saranno presenti anche l’autore e l’editore.