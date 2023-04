Diocesi: Lucca, la sera del Venerdì Santo la Via Crucis all’Ospedale San Luca

(Foto: diocesi di Lucca)

Il 7 aprile, Venerdì Santo, alle 21 sarà celebrata la Via Crucis all’Ospedale San Luca di Lucca, presieduta dal cappellano p. Giampaolo Salotti. “Saranno moltissime le fiaccole di preghiera accese per quella che ormai è divenuta una tradizione molto sentita: l’appuntamento è all’ingresso principale del nosocomio per poi raggiungere, rimanendo all’esterno, tutti i reparti”, spiega una nota della diocesi di Lucca. Saranno Unitalsi, Avulss, Avo e le comunità di Arancio e San Filippo ad alternarsi nell’animazione delle stazioni della via Crucis. Questa celebrazione pone in essere “un importante segno di vicinanza e solidarietà della Chiesa lucchese nei confronti di chi in ospedale gioisce o soffre, spera o combatte contro la malattia”. Si tratta, inoltre, di un segno di vicinanza nei confronti dei sanitari e del loro prezioso lavoro di cura. “Una fiaccola accesa può significare tante cose – spiegano dall’Ufficio diocesano per pastorale della salute –. Sicuramente è segno di una preghiera che arde e che illumina non solo i volti, ma anche i cuori di chi la regge e di coloro che magari dalle finestre, potranno sentirsi comunque partecipi della preghiera”.