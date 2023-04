Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, le “Galline” di Pasqua segno della solidarietà per l’Africa

Ritornano le “Galline” di Pasqua: con i regali della Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone una famiglia in Africa ha ricevuto un dono prezioso. “Questo regalo solidale è composto da quattro galline e un gallo, che garantiscono alle famiglie del posto un’integrazione alimentare, ma anche un’entrata economica”, spiega Sandra D’Onofrio, che segue i progetti di cooperazione internazionale per la Caritas.

Oltre al pacchetto “Galline”, è possibile scegliere fra una vasta offerta di “Regali solidali”: c’è il “Pacchetto per il clima” che aiuta piccoli agricoltori africani a proteggersi dalla fame, diffondendo metodi di coltivazione sostenibili che si prendono cura anche dell’ambiente; oppure c’è il pacchetto “Acqua” col quale si possono donare 3 metri di tubature per ampliare la rete idrica sugli altopiani boliviani. “Attualmente stiamo vedendo tutti le conseguenze della mancanza di precipitazioni. Ma per i piccoli contadini in Bolivia e in Africa, gli effetti sono ancor più gravi, vista la mancanza di tecniche moderne per la coltivazione di terreni sempre più provati dalla crescente siccità”, riferisce D’Onofrio. In totale sono 16 i regali solidali disponibili online, all’indirizzo www.caritas.bz.it. “Hanno tutti un doppio effetto: fanno felici i destinatari del regalo e allo stesso tempo aiutano le persone in difficoltà ad affrontare la vita quotidiana, a superare momenti di crisi, a frequentare la scuola o addirittura ad avviare un’attività per costruirsi un futuro, in Alto Adige e nel mondo”, afferma la direttrice della Caritas diocesana, Beatrix Mairhofer, invitando a visitare la proposta di donazioni della Caritas. I regali possono essere acquistati in poco tempo, anche appena prima di Pasqua, per dedicarli a parenti o amici. Per ognuno, il donatore riceve un buono personalizzato e un pacchetto regalo da stampare e assemblare. L’acquisto può essere completato con carta di credito o bonifico bancario, con la garanzia della Caritas che attraverso i vari progetti, fa arrivare il regalo effettivo a chi ne ha bisogno.