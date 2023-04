Parlamento Ue: plenaria a Strasburgo. In emiciclo “pacchetto ambiente”, rapporti con la Cina, riforma sistema di asilo

foto SIR/Marco Calvarese

Prende avvio oggi a Strasburgo la sessione plenaria dell’Europarlamento, che proseguirà fino a giovedì. Molti i temi in agenda, fra cui un pacchetto ambientale comprendente la riforma del sistema di scambio delle quote emissioni, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e il Fondo sociale per il clima. I deputati discuteranno oggi stesso e voteranno mercoledì una nuova legge che obbligherà le aziende a garantire che i prodotti venduti nell’Ue non provengano da terreni deforestati. Il Parlamento discuterà la risposta dell’Unione alle crescenti sfide globali “derivanti da una Cina più repressiva e assertiva”. Mercoledì mattina, i deputati discuteranno la decisione della Corte penale internazionale di emettere un mandato d’arresto per il presidente russo Vladimir Putin. Sempre mercoledì, il primo ministro lussemburghese Xavier Bettel si confronterà con i deputati sulle sfide e il futuro dell’Europa; nello stesso giorno l’emiciclo voterà una risoluzione che valuterà le sfide che la Moldavia, Paese candidato all’adesione all’Ue, deve affrontare. Inoltre il Parlamento potrebbe dare il via libera ai mandati negoziali sulla riforma del sistema di asilo dell’Ue e sulle misure per facilitare la migrazione legale.