Diocesi: Foggia, domani si festeggia il 50° anniversario di ordinazione presbiterale di mons. Vincenzo Pelvi con una messa in cattedrale

In occasione del 50° anniversario della sua ordinazione presbiterale, l’arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Vincenzo Pelvi, presiederà domani, martedì 18 aprile, alle 18 in cattedrale, una solenne celebrazione eucaristica. La messa, alla quale parteciperanno anche alcuni arcivescovi e vescovi, sarà trasmessa in tv su: Tele Dehon (in Puglia e Basilicata canale 19; in Calabria canale 86; in Campania canale 186), su Facebook alle pagine “Tele Dehon” e “Arcidiocesi Foggia-Bovino” e su YouTube alla pagina “Tele Dehon”.