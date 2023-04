Diocesi: Pinerolo, al via gli incontri promossi dalla Comunità Laudato si’ su stili di vita e salvaguardia del Creato

Tre incontri su stili di vita e salvaguardia del Creato. Li propone tra aprile e maggio la Comunità Laudato si’ di Pinerolo con l’obiettivo di “diffondere e accrescere la sensibilità e l’educazione nei confronti delle tematiche espresse nell’enciclica del 2015 da Papa Francesco”.

L’iniziativa è promossa – si legge in una nota – nella convinzione che “prendere coscienza dell’urgenza del cambiamento degli stili di vita attraverso un impegno personale che diventa collettivo e permea il territorio è sicuramente il primo passo da fare e lo si compie con l’aiuto di persone che hanno osservato e vissuto in prima persona la drammatica situazione che sta vivendo la Terra e in particolare le popolazioni più povere”.

Il primo incontro, in agenda per giovedì 20 aprile, vedrà l’intervento d Claudia Fanti, giornalista esperta di movimenti ecclesiali e sociali dell’America Latina e di ecoteologia, che approfondirà il grido della terra e la responsabilità dell’uomo. Venerdì 12 maggio sarà don Flavio Luciano, direttore regionale della Pastorale sociale e del lavoro di Piemonte e Valle d’Aosta, a riflettere sull’ecologia integrale come sguardo nuovo sulla realtà. Infine giovedì 18 maggio il giornalista Raffaele Luise, decano dei vaticanisti Rai, scrittore e poeta, partendo dalla bellezza del creato introdurrà i presenti nella tematica dei nuovi stili di vita.

Tutti gli incontri si terranno presso i locali del Seminario vescovile di Pinerolo, con inizio alle 20.45, e verranno trasmessi sul canale YouTube dell’associazione in diretta, con possibilità di intervenire con domande ai relatori.