Diocesi: Tortona, sabato la consegna della borsa di studio in memoria di don Zanolli ad una matricola dell’Università Cattolica

Verrà consegnata sabato 22 aprile, nel salone dell’episcopio di Tortona, la borsa di studio diocesana per l’Università Cattolica del Sacro Cuore in memoria di don Franco Zanolli. Con questo gesto, spiegano dalla diocesi, gli “Amici dell’Università Cattolica” ricorderanno la figura del sacerdote, parroco di Sant’Andrea in Collegiata a Novi Ligure, mancato all’improvviso nel settembre 2015.

Durante la cerimonia, con inizio alle 10, il vescovo di Tortona, mons. Guido Marini, consegnerà la borsa di studio ad una matricola dell’anno Accademico 2022-2023, alla presenza del Comitato diocesano Borse di studio, dei familiari e degli amici di don Zanolli.

“Don Franco era un prete appassionato della sua chiesa, della sua gente e della sua città, che aveva saputo recuperare arte e storia di Novi Ligure”, conclude la nota: “Si era adoperato per il restauro della statua della Lagrimosa, patrona della città, e della Collegiata, ed era sempre pronto a conoscere e tramandare le radici della fede e della devozione cristiana”.