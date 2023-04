Diocesi: Padova, domani l’incontro culturale “Fondata sul lavoro” nel Centro universitario padovano. Il 16 maggio ospite il card. Zuppi

È in programma per domani, martedì 18 aprile, alle 18.30 nella sede del Centro universitario padovano in via Zabarella 82 a Padova, l’incontro dal titolo “Fondata sul lavoro” che vedrà ospiti Christian Ferrari, segreteria generale Cgil, e Giovanni Bonotto, della omonima filatura detta la Fabbrica Lenta di Colceresa. Si tratta del settimo appuntamento con gli incontri culturali del martedì promossi dal Centro universitario padovano, che in questa edizione hanno come titolo “Chiunque #tuesday for future 2022-2023”, offrendo come filo conduttore il tema della fraternità ispirato dall’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco, per ricordare come chiunque sia nostro fratello o sorella. “L’enciclica ‘Fratelli tutti’ è un monito forte a cambiare le priorità, i paradigmi, i comportamenti, cambiare il nostro modello economico e sociale. La fratellanza è una scelta di modello politico, sociale ed economico, va al di là del concetto di solidarietà”, spiegano gli organizzatori, sottolineando come la rassegna “Chiunque” voglia dare spazio fino a maggio a diversi ospiti, per moltiplicare i punti di vista ed i temi trattati. Il prossimo ospite il 16 maggio sarà il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. Gli incontri saranno anche trasmessi online in diretta streaming sulla pagina YouTube del Centro universitario.