Giovanni XXIII: Bergamo, giovedì proiezione del docufilm “L’ultimo degli U-Boot e l’Angelo di Istanbul”

Nell’ambito della “Settimana della Cultura – Nella città di tutti” e nell’anno di Bergamo e Brescia Capitale italiana della cultura, è in programma per giovedì 20 aprile, a Bergamo, la presentazione in prima visione assoluta del docufilm “L’ultimo degli U-Boot e l’Angelo di Istanbul” del regista e produttore Vincenzo Pergolizzi che racconta alcune vicende che videro il futuro Papa bergamasco figura di primo piano nella segreta e pericolosa opera di salvataggio degli ebrei.

La proiezione, che presenta l’operato di Angelo Giuseppe Roncalli in favore degli ebrei perseguitati negli anni del suo servizio diplomatico in Turchia e Grecia, è promossa dalla Fondazione Papa Giovanni XXIII, con il patrocinio della diocesi e del Seminario vescovile che ospiterà l’evento dalle 20.30; oltre al regista, sarà presente il vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi.