Sudan: Russell (Unicef), “proteggere immediatamente le vite innocenti e rispettare diritti e benessere di tutti i bambini”

“Siamo preoccupati per i devastanti combattimenti in Sudan e per l’impatto che stanno avendo sui bambini e sulle famiglie. L’Unicef invita tutte le parti a proteggere immediatamente le vite innocenti e a rispettare i diritti e il benessere di tutti i bambini”. Lo ha dichiarato Catherine Russell, direttore generale dell’Unicef, commentando le violenze in Sudan e l’uccisione degli operatori del World Food Programme (Wfp). “I nostri cuori e i nostri pensieri vanno alle persone più vicine ai colleghi del Wfp che hanno perso la vita o sono stati feriti in Sudan mentre aiutavano a salvare e migliorare le vite degli altri”, ha aggiunto Russell, sottolineando che “gli operatori umanitari e coloro che hanno bisogno di assistenza umanitaria non devono mai essere un obiettivo e devono essere sempre protetti”.