Diocesi: Trento, torna il ciclo di concerti “Note al Museo”. Il primo si terrà il 19 aprile

ll Museo diocesano tridentino presenta il secondo ciclo di concerti “Note al Museo. Tra musica e arazzi”, ospitati nella splendida sala degli arazzi. Il progetto è nato a novembre con l’obiettivo di introdurre modalità di performance finora mai sperimentate, promuovere l’impegno del museo nei confronti di altre discipline artistiche e approfondire le connessioni tra pubblico e opere d’arte.

I primi otto concerti proposti tra novembre e febbraio hanno riscosso immediatamente un grande successo, andando tutti sold out in breve tempo. Per rispondere al generale entusiasmo e alle numerose richieste, si è deciso di proporre un secondo ciclo di appuntamenti, non più di musica jazz e blues bensì di musica classica: dal “repertorio elisabettiano” per voce e liuto ai capolavori di Johann Sebastian Bach e figli, alla combinazione eclettica tra il lirismo intenso della musica classica e i ritmi incalzanti del jazz e del rock. Obiettivo, aprire sempre più il Museo alla città, renderlo porta di accesso alla conoscenza, e luogo di incontri.

Questo secondo progetto si è avvalso della supervisione artistica di Roberta Gottardi ed è stato realizzato grazie all’importante supporto di Apt Trento e Monte Bondone. Si parte mercoledì 19 aprile con Lachrymae, Dowland incontra Britten (ore 20.30) con Cinzia Prampolini, voce, e Pietro Prosser, liuto. Mercoledì 3 maggio, sempre alle 20.30, sarà la volta di Bach & Sons. Ornella Gottardi, flauto traversiere; Marianna Bisacchi, clavicembalo. L’ultimo appuntamento, il 10 maggio alle 20.30, vedrà in scena Dance Duo con Roberta Gottardi, clarinetti, e Pepito Ros, sax.