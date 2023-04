Diocesi: Viterbo, domani si presenta il progetto “Talenti”, il nuovo centro di produzione Juppitermedia. Mercoledì l’inaugurazione

L’innovazione al servizio dei giovani per dare prospettiva e futuro ai loro talenti. Nasce a Viterbo, nei locali della parrocchia dei SS. Valentino e Ilario, il nuovo centro di produzione Juppitermedia.

Domani, martedì 18 aprile, alle 11, sarà presentato in anteprima per la stampa il progetto “Talenti”, uno strumento per i giovani per confrontarsi con le nuove tecnologie, a disposizione delle scuole e della città, in collaborazione anche con l’Università della Tuscia.

“Cercheremo di ‘stanare’ i talenti nel campo dell’arte, nella divulgazione scientifica, la storia, lo spettacolo, la comunicazione sociale. Talenti è costruire la comunità partendo dalla fiducia nei giovani e nel futuro”, spiega una nota.

L’esperienza di Viterbo si unirà ai centri di produzione Juppitermedia già attivi a Capranica e Bagnoregio e sarà polo sperimentale da replicare in grandi città d’Italia dove Juppiter è stata chiamata ad occuparsi di giovani anche attraverso la tecnologia: Roma, Verona e Napoli.

Il giorno successivo, mercoledì 19 aprile, il centro di produzione sarà inaugurato alla presenza delle principali istituzioni civili, religiose e scolastiche, insieme ai ragazzi, che inizieranno da subito a mettere alla prova i loro talenti.