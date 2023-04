Gmg Lisbona 2023: Fondazione Giovanni Paolo II per la gioventù, nella capitale portoghese il quarto convegno internazionale sulla cura del Creato

In occasione della XXXVIII Giornata mondiale della gioventù (Lisbona, 1-6 agosto 2023), la Fondazione Giovanni Paolo II per la gioventù promuove, il 31 luglio, il quarto convegno internazionale sulla cura del Creato sul tema “L’impegno dei giovani per l’ecologia integrale. Stili di vita per una nuova umanità”, che si terrà proprio a Lisbona, presso la Universidade Católica Portuguesa. Il convegno, spiegano i promotori, è organizzato in una modalità di incontro tra i giovani che vi parteciperanno e gli esperti che offriranno le loro riflessioni su 5 ambiti della vita umana: economia, educazione e vita familiare, risorse naturali, politica, tecnologia. La novità di questo incontro è che alcuni suoi spazi saranno “abitati” da esperienze virtuali, mediante l’utilizzo della tecnologia immersiva del metaverso potendo così rendere più inclusiva ed accessibile la partecipazione all’incontro. “L’obiettivo dello scambio di idee – dichiara il presidente della Fondazione, Daniele Bruno – è quello di articolare insieme una riflessione sugli stili di vita già adottati ma, soprattutto, su stili nuovi ancora da adottare per affrontare preparati la sfida culturale, spirituale e educativa che aspetta le nuove e le future generazioni, per una nuova umanità che guardi alla Terra non come a una risorsa da sfruttare, ma come a un dono di Dio all’umanità”. I partecipanti saranno giovani universitari delegati di Conferenze episcopali, di Movimenti e associazioni internazionali, di Università cattoliche, che saranno già a Lisbona per partecipare alla Gmg. Come nelle precedenti edizioni, i lavori del convegno si concluderanno con un documento, un Manifesto finale frutto della discussione e base per ulteriori azioni e riflessioni. Collaborano all’organizzazione del convegno il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, di cui la Fondazione costituisce ente strumentale; il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale; la Fondazione Gmg Lisbona 2023; l’Universidade Católica Portuguesa, che ospita l’evento; l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la sua Alta Scuola per l’Ambiente; il Movimento internazionale Laudato Si’; la Fondazione Principe Alberto II di Monaco e la Fondazione Magis; con il patrocinio delle Ambasciate del Portogallo e del Principato di Monaco presso la Santa Sede. Per informazioni e programma: www.fondazionegiovani.va.