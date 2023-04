Diocesi calabresi: Falerna Marina, il 21 e il 22 aprile un incontro regionale per gli incaricati di Sovvenire su “Corresponsabilità, partecipazione e comunione”

Il vescovo delegato dalla Conferenza episcopale calabra per il Sovvenire, mons. Stefano Rega, e la Commissione regionale degli incaricati del Sovvenire delle diocesi della Calabria hanno organizzato un incontro regionale, sul tema “Corresponsabilità, partecipazione e comunione”, il 21 e il 22 aprile, a Falerna Marina, al quale saranno presenti i 3 responsabili nazionali del sostegno economico della Chiesa: l’economo Cei, don Claudio Francesconi, il responsabile del Servizio nazionale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni, il presidente dell’Istituto centrale sostentamento Clero, il vescovo di Aqui Terme, mons. Luigi Testore.

“L’appuntamento sarà un importante momento di formazione per chi collabora nelle diocesi sui temi del sostegno economico alla Chiesa e, grazie alla presenza degli illustri ospiti, potrà essere una buona occasione di riflessione sui temi proposti per uno scambio di esperienze delle attività svolte nelle diocesi riguardo ai temi 8xmille”, si legge in una nota.

Obiettivo dell’incontro è “rilanciare nelle diocesi i temi del sostegno economico alla Chiesa sia dei valori in esso contenuti, quali corresponsabilità, partecipazione, comunione, trasparenza, come pure per una collaborazione tra gli Uffici che si occupano del sostegno economico della Chiesa al fine di favorire un Cammino sinodale del Sovvenire”.

L’incontro prevede anche gruppi di lavoro per settori, nei quali i responsabili nazionali incontrano i direttori dei vari Uffici delle diocesi della Calabria per condividere le buone pratiche diocesane, e progettare possibili impegni nelle Diocesi realizzando un cammino condiviso.