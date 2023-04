Formazione: Università di Bari, domani 2mila ragazzi diventano professori per un giorno

Studenti in cattedra. Domani, martedì 18 aprile, alle ore 10.30, presso il rettorato dell’Università di Bari “Aldo Moro” (I piano Palazzo Ateneo), si terrà la presentazione dell’evento “Abbecedari della cittadinanza. Per pensare e costruire comunità. Workshop diffusi Università/scuola/territorio”.

Duemila bambine, bambini, ragazzi, ragazze e giovani – 150 classi di 30 scuole, dall’infanzia ai licei – invaderanno l’Ateneo barese e diventeranno professori per un giorno. Racconteranno agli altri studenti e ai docenti universitari (alunni per un giorno) i lavori fatti con i loro insegnanti e con il supporto del gruppo di ricerca interdisciplinare “Abbecedario della cittadinanza democratica”, vincitore del bando competitivo Horizon Europe Seeds Uniba.

L’evento si terrà il 20 e il 21 aprile presso l’Università di Bari, inserendosi tra quelli promossi dall’Orientamento consapevole Uniba, con il patrocino di numerosi partner, tra cui il Comune di Bari, con il sostegno dell’assessorato alle Politiche educative, giovanili e alla città universitaria.

Interverranno alla presentazione il rettore Stefano Bronzini, l’assessora Paola Romano e tutte le realtà accademiche, scolastiche e territoriali coinvolte.