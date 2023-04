Diocesi: Matera, al via un ciclo di incontri sulla conflittualità nelle relazioni familiari

Prenderà il via oggi il ciclo di incontri per genitori e docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado promosso dall’Ufficio di pastorale scolastica della diocesi di Matera-Irsina sul tema della conflittualità nelle relazioni familiari e le conseguenze su bambini/e e ragazzi/e.

Gli incontri saranno guidati dalla psicologa Rosalia Paradiso e si terranno a Matera presso l’Istituto comprensivo “Fermi” dalle 17 alle 18.30 dei lunedì 17 aprile, 8 maggio e 15 maggio.

L’iniziativa, spiegano i promotori, “si propone di offrire uno spazio di dialogo e di approfondimento sulle questioni educative legate alla crescita dei bambini e dei ragazzi, in continuità con il percorso per genitori e studenti avviato negli anni scorsi”. Gli incontri avranno un carattere laboratoriale di tipo interattivo con largo spazio alle domande e al confronto.