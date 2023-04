Diocesi: Savona, il 20 aprile un incontro su cicli pittorici e arredi liturgici nelle chiese

Giovedì 20 aprile a Savona, dalle 14.45 alle 17.45 nell’aula magna del Liceo “Chiabrera Martini”, in via Ambrogio Aonzo 2, avrà luogo un nuovo incontro del corso di formazione sulle “Antiche chiese savonesi”, promosso dalla diocesi di Savona-Noli e dal Complesso museale della cattedrale, rivolto a docenti e studenti delle scuole superiori e patrocinato dall’Ufficio scolastico regionale per la Liguria.

Le storiche dell’arte Rosalina Collu e Maga Tassinari terranno una lectio magistralis rispettivamente sui “Cicli pittorici nelle chiese e negli oratori savonesi” e gli “Arredi liturgici di qualità nelle chiese savonesi”. Invece il 9 maggio nell’Oratorio del Cristo Risorto, in largo Franco Varaldo, Gianni Varaldo e Roberto Bertola illustreranno le caratteristiche dell’oratorio stesso. A seguire, in quello di Nostra Signora di Castello, Sonia Pedalino tratterà proprio dell’oratorio di via Alessandro Manzoni.