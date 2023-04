Papa Francesco: alla Comunità delle Beatitudini, “grato per il servizio che offrite alla Chiesa e al mondo”

“Vi sono grato per l’impegno che dimostrate nella vita consacrata e per il servizio che offrite alla Chiesa e al mondo”. È quanto si legge nel discorso consegnato alla Comunità delle Beatitudini, ricevuta in udienza in occasione del 50° anniversario della fondazione. “La vostra comunità, fondata su una spiritualità di contemplazione, preghiera e missione, dà un valido contributo al dialogo interreligioso, alla promozione della pace e alla difesa dei diritti umani, e la vostra testimonianza è fonte di ispirazione per molti”, l’omaggio di Francesco: “Nella vita comunitaria, incarnate il dono dell’amore fraterno, che è alla base del nostro essere cristiani, e ricordate che non siamo chiamati a stare soli, ma a camminare insieme, aiutandoci a vicenda nella fede e nell’amore di Dio. Questa è la forza della vita consacrata: la condivisione della vita fraterna, la preghiera e il servizio al prossimo. Vi invito dunque ad andare avanti e a perseverare nella vostra missione con zelo e senza timore, a testimoniare la fede con gioia e speranza, e a rimanere sempre aperti e docili alla guida dello Spirito Santo: è lui il Protagonista nella vita della Chiesa e nell’evangelizzazione”.