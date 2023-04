Diocesi: Catania, domani docenti ed educatori in dialogo sull’attualità di don Milani

Domani, martedì 18 aprile, alle 17, nel complesso fieristico “Le Ciminiere” di Catania più di 350 docenti ed educatori rifletteranno sull’attualità di don Lorenzo Milani in occasione del centenario della sua nascita (maggio 2023). Interverranno mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, lo scrittore Eraldo Affinati (docente e fondatore della scuola “Penny Wirton”) e Rossella Viaconzi (docente e formatrice).

L’idea è nata anche dal messaggio che mons. Renna all’inizio dell’anno scolastico ha donato agli studenti e ai docenti con questo auspicio: che ogni “Rosso Malpelo” possa incontrare un don Milani che sappia accoglierlo ed educarlo, per consentirgli di diventare un soggetto adulto e libero. Si tratta del convegno dal titolo “Non uno di meno! La sfida educativa oggi”, organizzato dall’Ufficio per la pastorale scolastica dell’arcidiocesi di Catania, e sarà anche il primo evento della fase di preparazione del “Festival della comunicazione” (promosso a livello nazionale da Paoline e Paoline) che si terrà a Catania dal 14 al 21 maggio con una cinquantina di proposte aperte a tutti e gratuite sul tema del messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali del Santo Padre.