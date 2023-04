Cultura: Meic Napoli, stasera un incontro su “Le istituzioni economiche. Imprese, portualità, edilizia”

“La città che sogniamo. Napoli tra decadenza e utopia”. È il titolo del Laboratorio di idee promosso dal Meic di Napoli con l’obiettivo di “interrogarsi su come è possibile pensare insieme un futuro desiderabile per Napoli e quindi su come ed a quali condizioni è possibile ridurre la ‘distanza’ tra questa immagine di futuro e lo status quo: con quale progetto, con quali risorse (a partire dal patrimonio culturale, dal motore rappresentato dal porto, dalla creatività degli abitanti…)? Con quali soggetti (a partire da quelli rappresentati dalla società civile, dal Terzo settore…)? Con quali istituzioni e strumenti di governance?”.

Stasera, alle 19, presso il Complesso delle Figlie della Carità, in via Andrea D’Isernia 11, a Napoli, si parlerà de “Le istituzioni economiche. Imprese, portualità, edilizia”. Interverranno Adriano Giannola, presidente della Svimez, Pietro Spirito, già presidente della Autorità portuale del Tirreno meridionale, Ambrogio Prezioso, presidente di EstraMoenia.