Società: Ente nazionale Microcredito, al via la campagna per le donne vittime di violenza

Parte oggi la campagna social dell’Ente nazionale per il Microcredito dedicata al progetto “Microcredito di Libertà” per le donne che hanno subito violenza.

Il progetto, sotto l’egida del Dipartimento delle Pari Opportunità, ha preso vita grazie all’accordo di Ente nazionale per il Microcredito, Caritas italiana, Abi, Federcasse e Unicredit.

“La campagna è rivolta alle donne vittime di violenza, che possono rivolgersi ai centri antiviolenza e alle case rifugio per chiedere il Microcredito di Libertà sociale o per l’avvio di un’impresa o per accedere e partecipare alla formazione e ai corsi di educazione finanziaria.

La campagna sarà sostenuta e divulgata da tutti i partner di progetto sui principali canali social”, spiega una nota.