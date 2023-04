Elezioni amministrative: Terni, stamattina confronto tra i candidati a sindaco promosso dall’Istess

Sarà il Cenacolo San Marco ad ospitare nella mattinata di oggi, lunedì 17 aprile, il primo confronto tra i candidati a sindaco di Terni. L’appuntamento è per le 11 in piazza dell’Olmo a Terni per un incontro, organizzato da Istess Media in collaborazione con TerniToday. Prevista la partecipazione di tutti i protagonisti delle prossime elezioni amministrative: Stefano Bandecchi, Paolo Cianfoni, Claudio Fiorelli, Emanuele Fiorini, José Maria Kenny, Orlando Masselli e Silvia Tobia.

“Aperto al pubblico e trasmesso in diretta streaming, l’evento – viene spiegato in una nota – rappresenta la prima occasione per conoscere i candidati a sindaco e prosegue una tradizione iniziata dall’Istess nel 2009 e portata avanti in tutte le tornate amministrative”.