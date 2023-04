Arte sacra: Roma, dal 19 aprile a S. Salvatore in Lauro dieci dipinti contemporanei dedicati all’immagine di Gesù Misericordioso

Dieci dipinti contemporanei dedicati all’immagine di Gesù Misericordioso, realizzati da dieci pittori polacchi secondo la visione di santa Faustina, saranno in mostra nei Musei di San Salvatore in Lauro dal 19 aprile al 21 maggio. Il vernissage si svolgerà mercoledì 19 aprile, alle ore 18.30, nei Musei di San Salvatore in Lauro. Seguirà un concerto del coro universitario dell’Angelicum, che eseguirà canti tradizionali liturgici a cappella nel Salone dei Piceni dei Musei di San Salvatore in Lauro. La mostra, che mira a far rivivere la tradizione dell’arte sacra e il mecenatismo ecclesiastico delle belle arti, fa parte del progetto “Dipingiamo di nuovo il cattolicesimo”, ideato dall’Istituto di cultura San Giovanni Paolo II della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, dall’Angelicum di Roma e dalla Fondazione San Nicola con sede a Varsavia. I dipinti – si legge in una nota – sono stati realizzati in conformità con le istruzioni originali scritte da santa Faustina Kowalska nel suo famoso “Diario”: all’inizio del secolo scorso, Cristo sarebbe apparso a suor Faustina per chiederle di dipingere un’immagine “secondo lo schema che vedi”, con la firma “Gesù, confido in Te”. Questa citazione, annotata nel “Diario”, racconta la storia delle rivelazioni che la santa ricevette sul mistero della “Divina Misericordia”. La santa ebbe questa visione il 22 febbraio 1931, ma fu solo nel 1934 che il dipinto fu effettivamente realizzato. Il dipinto di Kazimirowski, l’”originale” che fu creato sotto la supervisione di santa Faustina, è ora esposto nella cattedrale di Vilnius. Una copia di quell’immagine si trova a Roma, in una delle cappelle della basilica di “Santa Maria Maggiore”. La mostra, a cura di Dariusz Karłowicz, sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato nella fascia oraria 10-13 e 16-19, la domenica 9-12 (chiusure straordinarie 25 e 30 aprile e 1° maggio). L’ingresso è gratuito. Gli artisti polacchi che hanno realizzato le dieci opere, in una combinazione di arte astratta, spirituale e figurativa, hanno seguito un’attenta preparazione prima di iniziare il loro lavoro. Sono Jarosław Modzelewski, Ignacy Czwartos, Wincenty Czwartos, Jacek Dłużewski, Wojciech Głogowski, Jacek Hajnos (Ordo Praedicatorum, frate dell’Ordine dei Domenicani), Krzysztof Klimek, Bogna Podbielska, Beata Stankiewicz e Artur Wąsowski. La mostra è stata allestita per la prima volta in Polonia, a Cracovia, dal 9 novembre 2022 al 6 gennaio 2023. Poi ha fatto tappa a Varsavia, dal 27 febbraio al 2 aprile 2023. Quasi tutte le opere che saranno allestite a Roma, nei Musei di San Salvatore in Lauro, hanno già un posto riservato in chiese e cappelle.