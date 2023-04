Ue: Commissione europea adotta norme procedurali per attuazione del regolamento sui mercati digitali

La Commissione europea adotta le norme procedurali per l’attuazione del regolamento sui mercati digitali (Dma). Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. Le norme specificano l’attuazione del regolamento su aspetti come “il diritto delle parti di essere ascoltate e di avere accesso al fascicolo, e includono il modulo di notifica che i potenziali gatekeeper (piattaforme o motori di ricerca online, fornitori di servizi digitali) devono utilizzare quando forniscono determinati dati alla Commissione nel processo di designazione”. Il regolamento di esecuzione punta a “garantire l’efficienza delle procedure e a fornire la certezza del diritto per quanto riguarda i diritti e gli obblighi procedurali delle società coinvolte, comprese quelle da designare come gatekeeper”, spiega Bruxelles. Il regolamento adottato ha tenuto in considerazione le opinioni espresse durante il periodo di consultazione pubblica di un mese tenutosi tra il 9 dicembre 2022 e il 9 gennaio 2023. Le modifiche includono un maggiore spazio alle parti per “consentire di esprimere le proprie opinioni durante il processo e una procedura semplificata per l’accesso al fascicolo”. Si ricorda che il Regolamento sul mercato digitale è entrato in vigore il 1° novembre 2022 e autorizza la Commissione ad “adottare disposizioni di attuazione su diversi aspetti, tra cui le forme e le modalità procedurali per l’applicazione del Regolamento sul mercato digitale”.