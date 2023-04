Università Cattolica: istituito il Premio Matteo Scanni in memoria del giornalista

Diversità, equità e inclusione le parole chiave che dovranno essere rappresentate dagli studenti della Scuola di giornalismo dell’Università Cattolica per vincere il Premio Matteo Scanni, alla sua prima edizione. La Fondazione Matteo Scanni, l’agenzia di comunicazione YAM112003 e il master in Giornalismo dell’Ateneo hanno, infatti, bandito una selezione per l’assegnazione di un premio di 4mila euro in memoria del giornalista, scomparso il 27 gennaio 2022, riservato agli studenti del secondo anno della Scuola (2022-2023).

Direttore delle testate della Scuola di giornalismo dell’Ateneo per oltre vent’anni, autore di reportage e documentari premiati, ideatore di molteplici iniziative editoriali tra cui Dig, un’associazione e un festival dedicati alla promozione del giornalismo investigativo e di qualità che si tiene ogni anno a Modena, Scanni è stato un giornalista tutto d’un pezzo, reporter infaticabile, docente esigente e generoso, ricercatore curioso ed eclettico. L’oggetto del bando di concorso è riassunto in alcune sue parole: “Dobbiamo occuparci degli altri almeno quanto ci occupiamo di noi stessi. Lo so che suona impegnativo ma questa forma di welfare volontario è l’unica forma di protezione della specie umana che abbiamo”. “Sono fermamente convinto che esista un pubblico molto ampio per il giornalismo di qualità, per l’approfondimento, l’inchiesta e il reportage”. L’oggetto del concorso è l’ideazione e la produzione di un format video dedicato a diversità, equità e inclusione, elaborato in forma di inchiesta, o reportage, o approfondimento, o ritratto che possa essere distribuito su piattaforme di streaming video.

La commissione valutatrice sarà costituita da Marco Lombardi (direttore Scuola di giornalismo), Nicoletta Vittadini (vicedirettrice della stessa Scuola), Laura Silvia Battaglia (direttrice delle testate e coordinatrice della Scuola di giornalismo), Laura Corbetta e Gory Pianca (Ceo e Head of Agency di YAM112003), dalla presidente della Fondazione Scanni Susanna Zatta e da altri due membri designati della Fondazione.