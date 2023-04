Diocesi: Caritas Siena, domani presentazione del dossier “Dall’immigrazione alla crisi economica. Una società che cambia”

Verrà presentato nel pomeriggio di domani, martedì 18 aprile, il dossier “Dall’immigrazione alla crisi economica. Una società che cambia” realizzato dalla Caritas dell’arcidiocesi di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino. Lo studio – viene spiegato in una nota – offrirà una fotografia di come il post Covid e la crisi dovuta alla guerra in Ucraina abbiano cambiato il volto sociale ed economico non solo di Siena, ma di tutta la Provincia.

All’evento, ospitato dalle 15.30 presso la sede della Caritas diocesana in via Paolo Mascagni 40, interverranno il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, Valentina Carloni, presidente della Fondazione Opera diocesana senese per la carità, e don Giovanni Tondo, direttore della Caritas diocesana. All’incontro, coordinato da don Vittorio Giglio, direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi, sono stati invitati Matilde Pirrera, prefetto di Siena, David Bussagli, presidente della Provincia di Siena, Francesca Appolloni, assessore alla Sanità, Servizi sociali e Politiche della casa del Comune di Siena, Giuseppe Gugliotti, presidente della Società della salute senese, e Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps.