Diocesi: Como, consacrazione di Silvia Calabrò nell’Ordo Virginum. Card. Cantoni, “sii testimone e annunciatrice della misericordia di Dio”

“Allieta e sostieni la nostra Chiesa con la tua presenza orante, specie nella adorazione eucaristica, come già fai, e insieme continua ad offrire il tuo contributo nel servizio pastorale, per costruire non una nuova Chiesa, ma una Chiesa nuova”. Lo ha detto il vescovo di Como, il card. Oscar Cantoni, nell’omelia della messa che ha celebrato ieri durante la quale è stata consacrata nell’Ordo Virginum diocesano. “Ti sei lasciata conquistare dall’amore tenero e appassionato di Cristo, a cui ti leghi con vincolo sponsale, mentre diventi pienamente libera, capace di narrare le sue meraviglie, testimoniare la sua fedeltà nell’amore”, ha aggiunto il porporato.

Il card. Cantoni ha ricordato come la neo consacrata enti a far parte dell’Ordo Virginum di Como, con le sue 18 sorelle che l’accolgono “con grande gioia”. “Oggi la nostra Chiesa di Como si rallegra nel constatare che oggi Cristo è di nuovo ‘preso in parola’, ancora c’è chi è disposto a seguirlo, in piena libertà, nella via della verginità consacrata, in un amore casto, cioè non possessivo, un amore che permette di amare anche quelli che nessuno sceglierebbe e trasforma un cuore piccolo e angusto in un cuore libero e pienamente solidale. Lo riconoscono con un certo stupore e meraviglia anche i numerosi studenti di Silvia, accorsi qui, a testimoniare le nozze mistiche della loro prof”. Infine, dal porporato l’incoraggiamento a essere “testimone e annunciatrice della misericordia di Dio, forma concreta con cui dare visibilità alla risurrezione di Gesù”.