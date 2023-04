Festival delle scienze: Roma, dal 18 aprile all’Auditorium Parco della Musica sul tema “Immaginari”

Dal 18 al 23 aprile il Festival delle scienze di Roma torna all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. Tema della XVIII edizione, “Immaginari”. Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, con la partnership progettuale di Codice Edizioni, è promosso da Roma Capitale-Assessorato alla Cultura e realizzato con Asi-Agenzia spaziale italiana e Infn-Istituto nazionale di fisica nucleare. Il Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) è tra i partner scientifici dell’evento e partecipa con conferenze, laboratori didattici, una mostra e un’attività di formazione per docenti. La scienza “non sarebbe la stessa se non avessimo come alleata l’immaginazione per avviare ricerche e formulare ipotesi, interpretare dati e perseguire risultati migliori – spiegano i promotori -. Ed è dalle interazioni delle immaginazioni individuali che emergono gli immaginari condivisi che influenzano il modo in cui organizziamo le società. Oggi più che mai abbiamo bisogno di coltivare questi immaginari, per ripensare il presente e, soprattutto, plasmare possibili futuri”.

Con un programma che si snoda attraverso tre aree tematiche – scenari, ispirazioni, visioni – scienziati di fama internazionale, giornalisti e intellettuali dibatteranno e rifletteranno sul tema di questa edizione con quell’approccio multidisciplinare e trasversale che lo caratterizza da anni .

Tra le iniziative promosse dal Cnr la mostra “Comics&Science – Show Up!” (a cura dell’Istituto per le applicazioni del calcolo “M. Picone”), conferenze, laboratori didattici, e un’attività di formazione per docenti. Si parlerà di Antropocene, abissi marini, automi, ma anche di sostenibilità, nanotecnologie, ecologia cosmica.