Diocesi: Catania, premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso “Alla ricerca del sacro”

La premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso “Alla ricerca del sacro”, indetto dalla Città metropolitana di Catania per le scuole secondarie di secondo grado, conclude le attività culturali della festa di Sant’Agata. Nel corso della cerimonia che ha avuto luogo nella pinacoteca del Museo diocesano, l’arcivescovo mons. Luigi Renna, presidente della giuria artistica e letteraria, ha assegnato i premi agli studenti meritevoli.

Il concorso ha stimolato l’impegno a “riappropriarsi del territorio” e a riscoprire il significato profondo della festa di Sant’Agata, anche attraverso un’attenta ricerca della storia e dei segni collegati al sacro e al “numinoso” e gli studenti sono stati protagonisti attivi e creativi nel comunicare il loro sentire interiore. Promosso da Cinzia Torrisi, responsabile scientifico delle “Linee museali, culturali e scolastiche” della Città metropolitana, il concorso ha impegnato gli studenti a descrivere sensazioni, emozioni, riflessioni sul significato della festa della Patrona, che al di là del folklore incide sulla spiritualità di ciascuno ponendo interrogativi e significati della “ricerca del sacro”.

Sono pervenuti 137 elaborati. Ai numerosi studenti partecipanti sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ed, oltre il premio in denaro, i vincitori del concorso parteciperanno a un viaggio a Roma e visita alla Città del Vaticano. I lavori artistici degli studenti saranno esposti in una mostra agatina al Palazzo della cultura nel mese di agosto e saranno valorizzati come immagini per il calendario 2024.