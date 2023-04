Radio Mater: l’arcivescovo Baturi ospite della trasmissione per ragazzi

Prosegue l’avventura radiofonica dei ragazzi della Pastorale giovanile di Roma nel palinsesto di Radio Mater.

Il format “Solo l’amore vero” va in onda alle 18 il terzo sabato di ogni mese, condotto da Giuseppe Scarlato, giovane scrittore per ragazzi e ragazze. “Le frequenze nazionali di una radio cattolica (Radio Mater entra nelle case degli italiani da circa trent’anni) possono intercettare la curiosità di quanti, ragazzi o ragazze, in auto o dallo smartphone, cercano spunti di vita vera proprio il sabato sera! Capita così che, ad orario aperitivo, scorrendo da un brano sanremese ad un programma leggerissimo, si possa invece ascoltare la voce di coetanei che raccontano la vita del beato Giovanni Paolo I piuttosto che la maternità di santa Giovanna Beretta Molla”, si legge in una nota.

Per la Domenica in Albis la consueta riflessione sul Vangelo domenicale è stata affidata al segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi. Giuseppe Scarlato ha raccolto dai suoi canali social le domande dei giovani ascoltatori sulle sfumature della figura di San Tommaso, così che tutti sono poi rimasti in ascolto della riflessione dell’arcivescovo di Cagliari.

Il podcast #sololamorevero, con le parole di Baturi ad incoraggiare ragazzi e ragazze ad un incontro vero con il Risorto, può essere ascoltato e scaricato dal sito internet dell’emittente di Albavilla fino alla domenica successiva.