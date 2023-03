Terra Santa: Pizzaballa (patriarca), visita alla parrocchia latina del Sacro Cuore di Gesù, a Til’Al’Ali, in Giordania

Si è svolta dal 3 al 5 marzo, la visita di Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, alla parrocchia latina della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, a Til’Al’Ali, in Giordania, in concomitanza con il primo venerdì di Quaresima. In Giordania i cristiani di tutte le confessioni celebrano il periodo pasquale insieme. Lo scorso mercoledì 1° marzo è iniziato il periodo di Quaresima per il 2023. La visita, riferisce il Patriarcato latino, è stata scandita da incontri, celebrazioni e attività pastorali condotti con il preciso intento, secondo il Patriarca, di “conoscere e ascoltare i fedeli”. Pizzaballa ha anche visitato i malati, le scuole, i religiosi, i giovani e i movimenti, e presentato i nuovi membri del consiglio parrocchiale. Nella Messa finale, ieri in parrocchia, il patriarca ha ricordato che “l’obbedienza a Dio non è una limitazione, ma piuttosto attraverso l’obbedienza abbiamo pieno accesso alla vita”. “Noi vogliamo avere il controllo della nostra vita e decidere cosa è sbagliato o giusto per noi, ma la fede è uno stile di vita, una relazione con Dio, in cui sperimentiamo l’abbondanza di vita che si trova in Lui. Il vero pentimento ci porta a realizzare la nostra filiazione a Dio, attraverso lo Spirito Santo”.