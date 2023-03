Scuola: Fiera Didacta, anche Cittadinanzattiva partecipa con un focus sulla sicurezza degli istituti e il lancio di una survey rivolta a docenti e dirigenti

Dall’8 al 10 marzo Cittadinanzattiva sarà presente, con un suo stand espositivo collocato al Padiglione Spadolini – Piano Attico, all’interno della Fiera Didacta in corso negli stessi giorni presso la Fortezza Da Basso di Firenze. “Tre giorni per presentare ad una vasta platea, istituzionale e professionale del mondo della scuola, il lavoro che da venti anni portiamo avanti, in particolare con la campagna ImparareSicuri, per la sicurezza strutturale degli edifici scolastici, per la promozione della cultura della sicurezza e del benessere degli studenti, per l’affermazione del valore della educazione civica”, spiega Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva.

In occasione della Fiera di Firenze, Cittadinanzattiva lancia una survey rivolta a docenti e dirigenti di scuole di ogni ordine e grado e agli educatori di nidi per conoscere le condizioni in cui versano gli edifici scolastici dal punto di vista della sicurezza, dei rischi sismico e alluvione e di quali interventi sono ritenuti necessari per la diffusione di informazioni corrette e per l’adozione di comportamenti e procedure atti a prevenire e/o fronteggiare situazioni emergenziali. Saranno inoltre distribuiti guide e materiali di informazione sulle principali attività realizzate da Cittadinanzattiva nell’ambito della scuola, e con particolare riguardo al tema della salute degli adolescenti.