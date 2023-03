Guerra in Ucraina: Città dell’uomo, conferenza “A un anno dall’invasione russa. Scenari geo-politici”

“A un anno dall’invasione russa. Scenari geo-politici”: è il titolo di una conferenza proposta da “Città dell’uomo” per martedì, 7 marzo (18.30-20.00), nell’ambito del ciclo di incontri intitolato “La guerra in Ucraina. Fatti, effetti, interpretazioni”. Introduce Luciano Caimi, presidente di “Città dell’uomo”; interviene Damiano Palano, professore di Scienza politica e direttore del Dipartimento di scienze politiche all’Università Cattolica di Milano.

L’incontro si svolgerà tramite la piattaforma Zoom e sarà trasmesso attraverso la pagina YouTube di Città dell’uomo. Coloro che hanno partecipato ai precedenti incontri – specificano gli organizzatori – riceveranno in automatico il link di collegamento. Chi invece intende partecipare per la prima volta dovrà registrarsi, almeno un’ora prima della conferenza, a questo link.