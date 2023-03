Diocesi: Fermo, domani messa in suffragio di mons. Bellucci a 10 anni dalla sua scomparsa

Era il 7 marzo del 2013 quanto mons. Cleto Bellucci lasciò questo mondo all’età di 91 anni a causa di un malore improvviso. Vescovo emerito di Fermo dal 1997, aveva scelto di rimanere a vivere nel fermano, a Torre di Palme, continuando ad accompagnare nella preghiera tutta l’arcidiocesi, in modo particolare i sacerdoti, per i quali aveva sempre un ricordo nelle ricorrenze. Nato ad Ancona nel 1921, viene ordinato sacerdote nel 1946 e consacrato vescovo nel maggio del 1969; nominato amministratore apostolico “sede plena” di Fermo il 22 luglio 1970, fece il suo ingresso in diocesi il 27 settembre 1970, rimanendone guida e pastore fino al 18 giugno del 1997, quando divenne emerito.

Nel decimo anniversario della sua morte, l’arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio e la diocesi tutta, unendosi in preghiera in modo speciale ai parenti di mons. Bellucci, lo ricorderanno in una celebrazione eucaristica in duomo martedì 7 marzo, alle ore 11. Chiunque vorrà, potrà partecipare alla messa in suffragio in duomo; sarà possibile visitare la tomba di mons. Bellucci presente nella cripta della cattedrale di Fermo.