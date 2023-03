Sovraindebitamento: Acli e Movimento Consumatori, giovedì a Roma si presentano i primi risultati di “Riparto”

Giovedì 9 marzo a Roma, alle 9, presso la Sala del Parlamentino del Cnel, il Movimento Consumatori (Mc) e le Acli presenteranno i primi risultati del progetto “Riparto – Percorsi di inclusione finanziaria e di accompagnamento per la gestione e soluzione delle situazioni di sovraindebitamento per la ripartenza”, un’iniziativa che nasce per affrontare, concretamente, la problematica del sovraindebitamento.

Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “Riparto” ha offerto assistenza gratuita ai cittadini e alle imprese che si trovano in situazioni di sovraindebitamento. Per raggiungere questo scopo, Movimento Consumatori e le Acli hanno promosso la prima rete italiana di consulenza sul debito, con 27 sportelli in 17 regioni e una help line per consentire alla rete Riparto di operare sull’intero territorio nazionale; 300 operatori del Terzo settore sensibilizzati e adeguatamente formati sui temi dell’educazione finanziaria, dell’approccio psicologico al sovraindebitamento e sulle procedure di composizione della crisi; 50 consulenti del debito in grado di valutare la situazione e di individuare la strada più efficace per far ripartire cittadini e micro imprese.

L’evento è l’occasione per presentare gli esiti del progetto sotto il profilo giuridico, psicologico e sociologico e analizzare le opportunità e le criticità dei servizi di consulenza del debito per delineare, nel confronto con istituzioni, esperti e stakeholder, adeguate politiche di contrasto al sovraindebitamento.

L’incontro vedrà i saluti di Tiziano Treu, presidente del Cnel, Antonio Russo, vicepresidente delle Acli, e Alessandro Mostaccio, segretario generale del Mc; gli esiti del progetto e lo stato e le prospettive dei servizi di consulenza del debito in Italia saranno oggetto degli interventi di Rita Rocco, responsabile ufficio progetti Movimento Consumatori; Davide Libralesso, senior expert finanza inclusiva di Microfinanza s.r.l; Pietro Bussotti, psicologo del lavoro e psicoterapeuta; Paolo Fiorio, responsabile del Comitato tecnico scientifico Riparto; Antonella Sciarrone Alibrandi, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e direttrice dell’Osservatorio sul debito privato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Nella seconda parte della mattinata saranno ospiti della tavola rotonda sul debt advice e sulle misure per prevenire il sovraindebitamento: Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali; Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia; Massimo Bitonci, sottosegretario di Stato al ministero delle Imprese e del Made in Italy; don Marco Pagniello, direttore di Caritas italiana; Antonella Magliocco, capo del Servizio Tutela individuale dei clienti di Banca d’Italia; Francesca Santilli, responsabile dell’Ufficio Consulenza legale e amministrativa dell’Associazione bancaria italiana (Abi); Heidi Ceffa, vicepresidente della Rete italiana di microfinanza Ritmi; Italo Sandrini, componente del Consiglio nazionale Acli Aps con delega alla progettazione; Carlo Marino, vicecoordinatore della Conferenza dei presidenti delle Anci regionali.