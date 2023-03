Diocesi: Caserta, domenica 12 marzo ritorna la santa messa nella Cappella Palatina della Reggia

Ritorna la santa messa nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta. “È una grande gioia per un numero considerevole di fedeli, casertani e non, che potranno partecipare alla celebrazione negli spazi della monumentale Cappella voluta da Luigi Vanvitelli. Nella realtà una vera e propria chiesa, non una piccola cappella. Infatti, da sempre la messa negli spazi disegnati da Luigi Vanvitelli a Palazzo Reale è un momento di grande suggestione spirituale anche per chi è alla Reggia solo di passaggio, dopo la breve pausa causata dalla pandemia”, si legge in una nota della diocesi di Caserta. L’appuntamento è fissato per domenica 12 marzo a mezzogiorno, con la prima messa celebrata dal vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese, alla presenza del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. A partire dal 12 marzo, poi, la santa messa sarà celebrata ogni domenica nella Cappella Palatina alle 12, con ingresso libero, come antica consuetudine. L’ingresso nella Cappella Palatina per la santa messa è infatti libero, ab immemorabili.